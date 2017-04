Pour la première fois, Broadway au Carré et la compagnie Open Mic & Co de Lausanne s'associent pour organiser une tournée internationale impliquant des artistes de comédie musicale.

Ils démarrent leur collaboration avec le compositeur américain Bobby Cronin (Sunset City ; Welcome to my life), avec qui il se produiront dans plusieurs pays, à commencer par la Suisse (le 5 et 6 avril à Berne puis à Lausanne, dans le cadre des soirées mensuelles Open Mic & Co) puis par la France (le 10 avril à la Comédie Nation à Paris).

Après l'Europe... direction New York City !

Pour clôturer cette tournée, c'est directement à New York que l'ensemble de la troupe se rassemblera. Le collectif donnera en effet un concert caritatif au sein de la nouvelle salle "The Green Room", pour la Humane Society (une organisation de lutte pour les droits des animaux soutenue par Bobby Cronin lui-même). Ils partageront la scène avec des artistes de Broadway : Anne Brummel (Wicked), Adam Kaplan (Newsies), Kate Rockwell (Legally Bonde), George Psomas (Fiddler on the Roof), Lauren Elder (Side Show), Bryan Fenkart (Memphis), Jamison Scott (Motown).

Ce qui est sûr, c'est que la distribution européenne de cette série de concerts est plutôt intéressante avec des artistes venus de Paris, Londres et Lausanne (Kim Andematten, Frédéric Brodard, Clara Chevallerau, Jessica Gabrielle, Aude Gilliéron, Bastien Jacquemart, Lisandro Nesis et Perle Solvès).

Le compositeur américain Bobby Cronin donnera également des masterclasses, une à Lausanne (le 7 avril après-midi, sur la musique pop) et une à Paris (le 9 avril, dans le cadre des New Musical Theater Workshops organisés par Broadway au Carré).

Bobby Cronin & Friends, International Tour

Une soirée Broadway au Carré le 10 avril 2017 à la Comédie Nation

77 rue de Montreuil 75011 Paris

Concert à 19h30 et Open-Mic à 21h >> Réservations ici

Piano : Bobby Cronin, Ken Mallor

Avec : Bobby Cronin ; Kim Andematten, Frédéric Brodard, Clara Chevallerau, Jessica Gabrielle, Aude Gilliéron, Bastien Jacquemart, Lisandro Nesis et Perle Solvès