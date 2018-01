Critique : “Diamond Dance-The Musical” à la Seine Musicale

Véritable curiosité de programmation dans la nouvelle salle de l'ouest parisien, Diamond Dance The Musical est venu poser ses valises pour deux soirs à La Seine Musicale. Retour sur une soirée sous le signe de la fusion entre hip-hop et danse classique.

"Sexy Dance" sur scène

Il était difficile de savoir à quoi s'attendre avant le début de Diamond Dance The Musical. Vendu comme le croisement d'une comédie musicale et une adaptation très libre de la saga cinématographique "Sexy Dance", nous étions plus que curieux de découvrir ce nouveau genre sur scène. C'est dans la grande salle de la Seine Musicale plutôt bien remplie que nous avons assisté à la dernière représentation parisienne avant une tournée dans toute la France qui aura lieu en fin d'année.

Disons le tout de suite, ce spectacle n'est pas une comédie musicale. Malgré la volonté d'inclure des interludes de slams (majoritairement dispensables) et le soupçon d'un livret (également dispensable ou carrément incompréhensible), Diamond Dance est avant tout un excellent spectacle de danse parfois agrémenté d'un magnifique trio de cordes (alto, violon et violoncelle) en live pour accompagner de nombreux numéros. Visuellement impeccable, on se laisse éblouir par les projections vidéos parfaitement adaptées à ce genre de show qui accompagnent tout les tableaux avec brio. La troupe d'une vingtaine de danseurs fait preuve d'un talent indéniable et d'une alchimie qui fait plaisir à voir sur scène. Il est même difficile de ne pas avoir envie de prendre des cours de danse à la sortie du spectacle. On retiendra notamment les performances de la ballerine diplômée du conservatoire de Paris Andie Masazza et du danseur urbain Raphaël Sergio déjà aperçu derrière de nombreux artistes comme Shy'm ou Mylène Farmer.