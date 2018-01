Critique : “Enooormes” au Théâtre Trévise à Paris

Rarement un sujet aussi central que celui de la grossesse n'a fait l'objet d'une comédie musicale, c'est maintenant chose faite de façon humouristique et vraie avec Enooormes.

Trois copines qui tombent enceintes en même temps, alors qu'une seule cherchait à avoir un enfant, improbable ? Capucine, Mia et Barbara l'on fait !

Capucine, dans sa petite vie bien rangée de femme mariée n'attendait que cette grossesse pour être comblée. Son amie Mia, elle, papillonne et profite de sa vie sans imaginer qu'un enfant pourrait en découler et changer sa vie. Barbara est quant à elle bien trop obnubilée par sa carrière dans la mode pour penser à avoir un enfant avec son compagnon.

Un triplé gagnant

Cécilia Cara est ravissante, et hilarante sur son passage sur la conception de son enfant. Elle campe une Capucine drôle et attachante pleine d'enthousiasme et de conseil pour ses amies. Anaïs Delva offre une interprétation très émouvante lors de son solo sur les doutes au cœur de la monoparentalité qui complète la personnalité complexe de cette Mia très indépendante, au caractère bien trempé et à l'humour cinglant. Le personnage de Barbara est malheureusement un peu moins creusé, mais Marion Posta égale ses camarades sans fausse note.

Les trois voix se mêlent gracieusement dans de belles harmonies, des solos tantôt drôles, tantôt touchants, sur des mélodies différentes et entêtantes. On apprécie la reprise de la chanson du compte à rebours qui donne l'indication de temps tout au long du spectacle.