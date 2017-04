Critique : “Disney sur Glace – La Reine des Neiges” au Zénith de Paris

Avant d'être accueillis par Anna, Elsa et les citoyens d'Arendelle, c'est bien Mickey Mouse et ses amis qui débarquent sur la patinoire du Zénith de Paris. Princes et princesses se joignent à certains personnages du "Roi Lion", du "Monde de Némo" ou de "Toy Story" pour proposer une dizaine de minutes sur glace introduisant avec magie le monde de Disney.

Le spectacle peut alors commencer en respectant l'histoire originale de La Reine des Neiges avec de petits raccourcis et en intervertissant certaines chansons pour une meilleure fluidité. Grâce à des canons à neige, des feux d'artifices et des décors impressionnants, on est très vite transporté dans un autre monde et les réactions des enfants présents dans la salle le prouve. Les costumes, également sublimes, brillent de milles feux et les personnages d'Olaf et Sven sont admirablement interprétés en faisant oublier la complexité de les faire mouvoir sur la glace.