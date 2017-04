Critique : “L’Écume des Jours” au Théâtre de la Huchette

Mais plus encore que la musique, ce qui nous touche dans cette Écume des Jours, c'est la maestria avec laquelle est retranscrite la passion de la jeunesse. On se laisse totalement conquérir par l'indolence optimiste de Colin et l'amour ardent qui s'empare de lui et Chloé. Difficile de ne pas se reconnaître dans leur idéalisme coloré, dont l'utopie se heurte brutalement à la réalité d'un monde gris et impitoyable. C'est tout l'itinéraire de nos rêves d'enfants, nos espoirs d'adolescents, nos déconvenues et nos désespoirs d'adultes que les héros de cette aventure romantique suivent à vive allure, jusqu'à leur perte.

Vouloir redonner au monde des teintes chaudes, repeindre nos vies en "jaune avec des raies violettes" : l'Écume des Jours nous relâche émus aux larmes, et plus que jamais convaincus que l'état actuel du monde réclame des kilos d'insouciance, d'idées folles et d'espérance.