Critique : “Les Songes de Léo” nous enchante au Café de la Danse

Pendant près d'une heure, Morgane Imbeaud nous présente les aventures de Léo qui s'étaleront sur quatorze chapitres. On se laisse voyager au gré des rythmes mélancoliques, évanescents et poétiques. Sa voix cristalline et touchante (qui n'est pas sans rappeler celle d'Emilie Simon ou de Camille) envoute par sa justesse et ses variations aussi bien en français qu'en anglais. Avec de sublimes images accompagnant chaque chanson, on est totalement transportés dans un autre monde jusqu'à un atterrissage tout en émotions et en finesse. Pas un mot ne sera adressé avant ou après le spectacle, Les Songes de Léo se vit comme une expérience à part entière qui vous laissera sur votre petite nuage après être sorti de la salle.



Pour le moment aucune autre date n'a été annoncée pour revoir Les Songes de Léo mais vous pourrez retrouver l'intégralité des chansons du spectacle ainsi que 5 inédites sur la réédition du CD qui sortira le 7 avril (dont les excellents "La Nuit me perd" et "Run Away"). Une belle façon de découvrir une artiste de talent sensible à l'émotion à fleur de peau qui mérite que l'on plonge dans ces songes si féériques.

Retrouvez la bande annonce du spectacle "Les Songes de Léo" de Morgane Imbeaud