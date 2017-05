Critique : “Fantasio” au Théâtre du Châtelet

Une mise en scène originale qui donne un accent de modernité au conte

Le livret de Fantasio, avec ce qu’il a de nostalgie et de morale, se rapproche presque du conte. La mise en scène signée Thomas Jolly accentue cette dimension entre jardins de tulipes bleues et fumée omniprésente. Au centre de la scène, un habile jeu constitué d’un iris mécanique permet de faire figurer tous les décors nécessaires par effets de silhouettes.

Si la mise en scène sert bien l’action de l’intrigue et utilise parfaitement l’espace scénique, on regrette cependant que l’éclairage ne soit pas au rendez-vous. Pendant la totalité des deux actes, la scène est plongée dans la pénombre, si bien qu’il est parfois difficile d’apprécier les visages des chanteurs. C’est particulièrement le cas pour les scènes d’ensemble où l’on se demande s’il y a vraiment un éclairage frontal. C’est parfois d’autant plus dommage qu’on aimerait apercevoir mieux les traits des chanteurs pour apprécier leurs qualités vocales qui elles, nous ont épatés.

On relève notamment les excellentes prestations de Marianne Crebassa interprétant Fantasio (comme c’était souvent le cas, les jeunes hommes sont interprétés par des mezzo), ainsi que Marie-Eve Munger dans le rôle de la princesse Elsbeth. On passe un bon et un beau moment d’opérette à la française, avec de très beaux duos, notamment entre la soprano et la mezzo, mais aussi de très beaux numéros d’ensemble entraînants, comme savaient les écrire Offenbach.

C’est donc en beauté que l’Opéra Comique ouvre sa saison, avec une perle d’opérette qui a trouvé logeur au Théâtre du Châtelet : l’autre maison mère de l’opérette à Paris.

Fantasio , de Jacques Offenbach



Du 14 au 27 février 2017

Au Théâtre du Châtelet

1, place du Châtelet - 75001 Paris



Musique : Jacques Offenbach ; Livret : Paul de Musset, basé sur la pièce d'Alfred de Musset ; Direction musicale : Laurent Campellone ; Mise en scène : Thomas Jolly

Avec : Marianne Crebassa, Fanck Leguérinel, Marie-Eve Munger, Jean-Sébastien Bou, Loïc Félix, Alix Le Saux, Philippe Estèphe