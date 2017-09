Critique : “Follies” au National Theatre à Londres

Peu habitué à produire des comédies musicales, le National Theatre, un théâtre de Londres hors du circuit habituel du West End, propose une impressionnante production du musical de Stephen Sondheim.

Du théâtre dans le théâtre

Follies raconte les retrouvailles d’une troupe de danseurs et danseuses de revue (ici les "Weisman Follies", qui sont largement inspirées des véritables "Ziegfeld Follies") trente ans après avoir donné leurs dernières représentations de 1941 au moment de l’entrée en guerre des Etats-Unis. En 1971, leur ancien directeur les invite à une dernière visite du théâtre avant sa démolition. Parmi toutes ces anciennes danseuses de revue, le musical se concentre sur deux couples amis qui se retrouvent après s’être perdus de vue depuis trente ans. Les retrouvailles de ces deux couples vont déterrer tous les sentiments, névroses et autres angoisses que ces quatre personnages ont enfouis dans leur psyché. Pour illustrer les évolutions de leurs psychologies, le public est confronté aux fantômes de la jeunesse de ces quatre personnages. Le livret du musical, écrit par James Goldman, est inspiré d’un article du New York Times qui décrivait la destruction d’un vieux théâtre de New York. James Goldman plonge le public dans les plus angoissantes questions que chacun peut se poser sur la quête du bonheur, de l’amour, du succès et les angoisses liées à la prise d’âge. Le musical se termine par quatre tableaux, tels des ballets de rêve, illustrant chacun la folie de chaque protagoniste.

On retrouve dans cette œuvre quelques grands succès du génial compositeur, notamment Losing my mind, Too many mornings, I’m still here. L’œuvre fut créée à Broadway en 1971 dans une mise en scène d’Harold Prince et remporta sept Tony Awards.

Un revival d’exception

La production proposée par le National Theatre est d’une qualité exceptionnelle. Le choix d’en faire une représentation de 2 heures 20 minutes sans entracte nous a laissé sceptiques en entrant dans la salle sur notre capacité (et celle du public en général) à rester concentrés, mais à vrai dire le choix était le bon tant le spectacle était intense (c'est aussi comme cela que le spectacle fut présenté à sa création).