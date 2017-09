Critique : “Top Hat” au Kilworth House Theatre jusqu’au 17 septembre

Les décors et les costumes délicieusement "art déco" de Morgan Large et Jon Morrell sont en revanche identiques à la production originale d'il y a huit ans, de même que pour la sélection des chansons puisant dans le gigantesque catalogue d'Irving Berlin pour agrémenter les gros standards du film comme "Cheek to Cheek", les perles rares comme "Wild about you" et l'hilarant "Latins know how" qu'on jurerait avoir été écrites pour le film tant elles sont intégrées à l'intrigue. Que dire d'autre sur ce spectacle proche de la perfection sauf qu'aux côté de Burton le reste de la distribution est, comme c'est souvent le cas à Kilworth House, exceptionnel.

Lauren Stroud, vue récemment dans Strictly Ballrom campe une Ginger Rogers à la fois froide et pleine de charme. Charles Brunton, vu à Broadway dans Matilda, est tout aussi excellent dans le rôle d'Horace, l'alter ego de Jerry comme l'est également Madge Hardwick dans le rôle de sa fantasque épouse, qui n'apparaît malheureusement qu'au second acte. Cela étant, les meilleurs mots reviennent aux domestiques et c'est ici au brilliant vétéran du West End Ashley Knight que les répliques les plus drôles sont attribuées... l'ensemble est ainsi bien plus qu'à la hauteur !