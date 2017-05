Critique : La Castafiotte dans “Divagations”

Hormis cette extravagante Castafiotte, Celine Baril nous offre une intéressante galerie de personnages et nous prouve qu’elle est aussi parfaitement à l’aise avec la comédie. L’artiste interprète tour à tour une racaille aux élans romantiques, une psy allemande ou encore une prostituée ! Grâce à l’humour décapant et l’énergie folle de l’artiste, on ne s’ennuie pas et l’on rit à de nombreuses reprises. Les anecdotes de La Castafiotte sont croustillantes et sa repartie toujours délicieuse !

Céline Baril réussit ainsi le pari de transposer le répertoire lyrique dans un contexte comique, un univers bien loin de ses partitions exigeantes. Le résultat est original et très divertissant !

La Castafiotte « Divagations »

Les premier dimanches du mois à 16h

Au théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle, 75 006 Paris

Interprète, auteur et mise en scène: Céline Baril

Pianistes: Yann Lombard, Gwenaëlle Cochevelou