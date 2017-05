Critique : “L’Aspiratrice” au Petit Palais des Glaces à Paris

Il est des spectacles qui intriguent par leurs titres, et L'Aspiratrice en fait partie. Et en voilà un bon one-woman-musical-show !



Zoé décide de fêter Noël seule. Sa fille est avec la famille de son ex-mari, et même ses parents ont été conviés ! Mais Zoé est contente, elle préfère être en tête-à-tête avec son aspirateur multi-fonction qu'elle s'est offert pour le réveillon.



Cet aspirateur fait vraiment des choses incroyables, tout comme les femmes. Car Zoé expose là sa vie quotidienne à l'assemblée venue la voir dans son salon alors qu'elle est en robe de chambre. Cette belle belge pulpeuse parle de ses déboires amoureux, du mariage, de la grossesse, de l'alcool - qui prend une grande place dans sa vie - et des frites bien sûr.

En plus d'être hilarante dans ses sketches et dans l'improvisation, Zoé excelle dans le chant. La mise en scène est ingénieuse, et l'équilibre musique et prose est juste comme il faut. Les chansons sont originales, parfois inspirées, comme par exemple de Candy ou la chanteuse Enya.

Ce n'est pas pour rien que ce spectacle a obtenu un prix belge. De l'humour en veux-tu en voilà, un vrai one-woman-musical-show !

L'Aspiratrice, de Zoé

Jusqu'au 29 mars 2017 les mardis et mercredis à 21h30

Au Petit Palais des Glaces

37 rue du Faubourg du Temple 75010 Paris

Mise en scène : Giula Braoudé ; Arrangements musicaux : Jean-Luc Fafchamps ; Collaboration artistique : Pascal Légitimus ; Scénographie : Frédéric Trétout