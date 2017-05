Critique : “Le Siffleur” s’amuse à l’Européen

Pendant un peu plus d'une heure, vous serez transporté dans un monde musical du baroque au classique en passant par le contemporain. Tel le professeur de musique que l'on aurait rêvé avoir à l'école, Le Siffleur impressionne par la précision cristalline de chaque note tout en injectant ici et là, avec humour, anecdotes sur les œuvres sifflées. Avec une répartie percutante mais toujours bon enfant, il n'hésitera pas à interagir avec le public pour le plaisir de tous. Juché sur une petite boîte à son nom et habilement mis en lumière, il maîtrise aussi bien les chants d'oiseaux que les grands classiques du cinéma. L'interprétation de Singin in the Rain est d'ailleurs un beau moment de poésie. On souhaiterait presque qu'il reprenne La La Land tant le film semble un sujet parfait à ce bel exercice revenant à la mode.

De Mozart à Bizet en passant par Schubert, rien n'est laissé au hasard dans ce récital millimétré. On découvre les débuts du sifflet dès 1781 puis l'on s'amuse à reconnaitre des titres variés dans un blind-test du sifflet des plus réussi. C'est alors que l'on entend parfois des publicités qui ont bercé la fin du vingtième siècle plutôt que leurs auteurs classiques. Et c'est là la véritable force de ce spectacle à l'instar d'Odino, décomplexer la musique classique pour la rendre accessible et ludique au plus grand nombre.