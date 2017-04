Critique : “Le Cabaret Blanche” une revue poétique au Théâtre 14

Vous retrouverez musicalement un répertoire du début du siècle avec des chansons françaises, notamment reprises par le personnage émouvant de Sandrex qui tentera de vous faire rires avec les chansons populaires de Dranem et Charlus. Mais également ce trio d'amis imaginaires fantamatiques qui reprend des chansons traditionnelles américaines dans une harmonie à la "barbershop" du plus bel effet. L'ensemble des arrangements musicaux est très réussi et cela donne un cachet différent à ce spectacle si singulier.

Nous regretterons peut être un rythme légèrement saccadé causant de petites longueurs au début de la représentation mais rattrapé par des numéros plus dynamiques dans la seconde partie du spectacle. Camille Favre-Bulle réussit alors à capter l'attention de la salle dans un numéro de danse des plus originaux aux influences asiatiques et indiennes. Sans oublier l'intervention tout en farine du père de Pippo, véritable clou du spectacle.