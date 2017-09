C'est sous le ciel étoilé de la salle 2 du Grand Rex que ce sont retrouvés ce jeudi soir près de 500 spectateurs près à chanter, danser et faire la fête devant une version "sing-along" du film "Mamma Mia!" . L'Écran Pop avait promis une soirée interactive et festive, autant vous dire que nous n'avons pas été déçu du voyage dans les îles Grecques.



"You can Jive, You can Dance, Having the Time of your Life !!"



Il est 20h30 Boulevard Poissonière et la salle de projection est déjà pleine a craquer pendant que le public se chauffe la voix sur les tubes d'ABBA se jouant à travers les enceintes de la salle. De 7 à 77 ans, les spectateurs sont venus entre amis en famille et certains se sont même costumés pour l'occasion avec paillettes, voile de mariée et autres folies discos ! A l'entrée nous a été remis un petit sachet blanc contenant un sifflet/bonbon pour soutenir son personnage préféré, une pastille au miel pour s'éclaircir la voix, des cotillons bleus pour symboliser les éclaboussures de l'eau dans le film, un tube pour faire des bulles et des ballons dorés et argentés pour le final explosif. Autant vous dire qu'avant même que le film ne commence, nous étions tous en train de nous amuser avec nos petits cadeaux de bienvenus !