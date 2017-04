Critique : ” Chambre 113″ ouvre ses portes au Théâtre de Ménilmontant

Au cœur des émotions

Chambre 113 est une comédie musicale originale de part sa partition et sa mise en scène. Toutes les chansons ont été créées pour l'occasion et la plupart sont très réussies. Nous retiendrons notamment des harmonies finement travaillées et des inspirations de certains succès de Broadway comme The Last Five Years ou Next to Normal. On s'attache très vite aux personnages et les moments touchants sont habilement entrecoupés de moments plus légers aux dialogues ciselés au scalpel. Votre électrocardiogramme ne sera pas ménagé jusqu'aux derniers moments de cette aventure au cœur du couple de Julien et Mathilde. Vous pourrez d'ailleurs ne pas avoir le même ressenti que votre voisin mais nous vous laisserons la surprise du dénouement.