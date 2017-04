Critique : “Dreamgirls”, And I Am Telling You … It’s Amazing !!!

Plus de 20 ans plus tard en 2006, les studios Dreamworks décident d'en faire un film dirigé par Bill Condon (Sideshow ; La Belle et la Bête version 2017 au cinéma) et c'est alors que l'inoubliable Jennifer Hudson a remporté l'Oscar du second rôle pour son impressionnante interprétation d'Effie White. La non moins talentueuse Beyoncé nous offre alors également une prestation sans faute de Deena et lui a élargi ses horizons musicaux après ses premiers tubes.

Et pourtant aucun "revival" n'est venu surfer sur le succès du film. Il aura fallu attendre encore dix ans pour que l'on apprenne la première création de Dreamgirls dans le West-End avec Casey Nicholaw (The Book of Mormon ; Aladdin) à la direction et chorégraphie ainsi que la prometteuse Amber Riley ("Glee") dans le rôle titre d'Effie White.