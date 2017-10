Critique : “Les Virtuoses”, un duo absolument magique !

C'est dans le très joli théâtre Fontaine que nous avons découvert samedi dernier Les Virtuoses, un duo de pianistes explosifs. Dès l'ouverture du rideau, Mathias et Julien Cadez impressionnent. Les deux musiciens proposent un répertoire à la fois classique et moderne, le tout joué avec une facilité déconcertante!

Dans leurs costumes de maestro, ils allient le talent de concertistes à celui de clowns fantasques. Les deux frères se disputent le piano et leurs chamailleries, empreintes d'humour, n'est pas sans rappeler un certain Chaplin. Rapidement la magie opère et nous transporte dans leur univers onirique et poétique ....