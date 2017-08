Dossier : la saison 2017-2018 à Montréal

Dès le mois de septembre, la métropole québécoise fera place à bon nombre de comédies musicales dans les divers théâtres de la ville. Une tendance à retenir cette année ? Les spectacles-hommages avec plusieurs pièces qui célèbrent les légendes de la chanson de Céline Dion à Buddy Holly. Entre les premières mondiales, les adaptations françaises inédites et les grosses pointures qui débarquent enfin à Montréal, il y en aura pour tous les goûts !

Ce n'était qu'un rêve

8 septembre au 15 octobre 2017 au Cabaret du Casino

Céline Dion fait partie des chanteuses les plus populaires au monde. Un nouveau spectacle a décidé de mettre en scène sa prolifique carrière à travers une succession de tableaux, de ses débuts à l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui où elle brille à Las Vegas. Les fans de la diva québécoise pourront ainsi se plonger d'une façon inédite dans son univers musical et revivre les moments forts qui ont marqué sa vie au fil des années.

Avec Guylaine Tanguay et sept musiciens.

Demain Matin, Montréal M'attend

Du 19 septembre au 19 octobre 2017 au Théâtre du Nouveau Monde

Après avoir été présentée pour quelques dates exclusives dans le cadre des Francofolies de Montréal (lire notre critique), la célèbre pièce de Michel Tremblay s'installe pour un mois au Théâtre du Nouveau Monde à la rentrée. Si vous avez raté ses premières représentations, ce sera l'occasion de découvrir cette nouvelle version signée René Richard Cyr qui nous fait voyager dans un Montréal mythique aux côtés de personnages truculents.

Texte : Michel Tremblay ; Musique : François Dompierre ; Mise en scène : René Richard Cyr.

Backstage

22 et 23 septembre 2017 au National

Pour se refaire une réputation suite à une humiliation publique, une célèbre productrice décide de produire le spectacle très médiatisé du 50e anniversaire du cabinet d'avocats de son mari. Pour compliquer les choses, elle apprend en même temps deux nouvelles qui viennent bouleverser sa vie : elle est enceinte et son époux la trompe avec sa jeune stagiaire !

Mise en scène et chorégraphies : Olivier Loubry ; Texte : Kevin Houle ; Paroles : Fred-Éric Salvail ; Musique : Les Truands.

The Phantom of the Opera

4 au 15 octobre 2017 à la Place des Arts

L'œuvre culte d'Andrew Lloyd Webber revient enfin à Montréal après 25 ans d'absence cet automne dans une version dépoussiérée avec une mise en scène et une scénographie réinventées par Cameron Mackintosh. Cette spectaculaire nouvelle production comprendra pas moins de 52 personnes dans la distribution et l'orchestre !

Musique : Andrew Lloyd Webber ; Paroles : Charles Hart et Richard Stilgoe ; Livret : Andrew Lloyd Webber et Richard Stilgoe.

The Hockey Sweater

19 octobre au 12 novembre 2017 au Centre Segal

En grande première mondiale dans le cadre des festivités soulignant le 375e anniversaire de Montréal, l'adaptation musicale de la célèbre œuvre de Roch Carrier sera présentée au Centre Segal cet automne. Sport national par excellence au Canada, cette histoire racontant les mésaventures vécues par Carrier durant son enfance à l'hiver 1946 alors qu'il jouait au hockey touchera à coup sûr les cordes sensibles de plus d'un Québécois.

Musique et paroles : Jonathan Monro ; Livret et paroles : Emil Sher ; Mise en scène et chorégraphie : Donna Feore.

Let it Be

26 octobre 2017 au Théâtre St-Denis

Fans des Beatles, à vos agendas ! Pour une seule soirée, ce groupe anglais mythique renaîtra dans une comédie musicale ayant fait ses preuves à Londres et à New York ces dernières années. Les plus grands tubes des Fab Four sont au programme dans un spectacle qui fait revivre leur carrière, de leur passage au Ed Sullivan Show à Abbey Road, le tout dans une toute nouvelle mise en scène !

Une présentation d'Annerin Productions et Jeff Parry Promotions.

Paris ! Le spectacle

10 novembre 2017 au Théâtre Outremont

Cet hommage aux plus grandes chansons françaises des années d'après-guerre s'arrêtera à Montréal le temps d'une soirée. D'Édith Piaf à Yves Montand en passant par Maurice Chevalier et Charles Aznavour, c'est toute une époque et une ville qui sont mis à l'honneur afin de transporter le spectateur de Montmartre aux grands cabarets parisiens en passant par Pigalle.

Une production de Gil Marsalla.

The Simon & Garfunkel Story

22 novembre 2017 au Théâtre St-Denis

De leurs modestes débuts jusqu'à leur surprenante séparation en 1970, la vie et la carrière de Paul Simon et Art Garfunkel est au cœur de ce spectacle de théâtre immersif teinté de séquences d'archives originales et d'une projection de photos avec bien sûr les grands succès de ce duo légendaire, de "Mrs. Robinson" à "Bridge Over Troubled Water".

Une présentation de Maple Tree Entertainment Limited.

Buddy : The Buddy Holly Story

26 novembre 2017 à la Place des Arts

Le premier "Jukebox Musical" qui a lancé le style il y a déjà près de 30 ans sera de passage à Montréal le temps d'une performance. Vu par des millions de spectateurs à travers le monde depuis sa première londonienne en 1989, Buddy raconte l'ascension fulgurante de ce jeune chanteur et de sa mort tragique à l'âge de 22 ans, sur fond de ses plus grands succès devenus aujourd'hui des classiques.

Production et livret : Alan Janes ; Paroles et musiques : Buddy Holly et autres ; Mise en scène : Matt Salisbury.

Mary Poppins

9 au 30 décembre 2017 au Théâtre St-Denis

La plus célèbre des nounous sera de retour à Montréal au mois de décembre après avoir remporté un énorme succès à l'été 2016 dans cette production en français des plus réussies (lire notre critique). Ses tours de magie, effets spéciaux et bons sentiments coïncideront parfaitement avec ce temps de l'année des plus féeriques.

Mise en scène, traduction et adaptation par Serge Postigo, d’après l’œuvre de P.L. Travers.

The Angel & The Sparrow

15 avril au 6 mai 2018 au Centre Segal

Une amitié spéciale liait Marlene Dietrich et Édith Piaf, deux légendes du monde du spectacle réunies sur scène dans cette nouvelle pièce musicale montée au Centre Segal ce printemps. Les grands succès de ces deux stars d'horizons différents serviront de toile à cette production basée sur cette histoire vraie, pourtant méconnue.

De Daniel Grobe Boymann et Thomas Kahry selon le concept de David Winterberg.

Fame

Du 13 au 28 juin 2018 au Théâtre St-Denis

Fort du succès de Mary Poppins en 2016 et Footloose cette année, Serge Postigo fera revivre Fame sur les planches du Théâtre St-Denis à l'été 2018. Basée sur le film de 1980, cette comédie musicale raconte les déboires de jeunes fréquentant le célèbre High School of Performing Arts de New York, rêvant chacun de percer dans l'industrie du spectacle.

Mise en scène, traduction et adaptation par Serge Postigo, d'après le concept de David de Silva.

Once

Été 2018

À partir de 2018, le festival Juste Pour Rire ne se contentera pas de produire une comédie musicale, mais bien deux par été. En plus de Fame, les Montréalais auront ainsi la chance l'an prochain de découvrir Once, en grande première francophone. Inspirée du film musical irlandais de 2006 réalisé par John Carney mettant en vedette Glen Hansard, le chanteur de The Frames, et Markéta Irglová, cette adaptation souhaite rejoindre un public friand de ce type de pièces plus intimistes.

Livret : Enda Walsh ; Paroles et musique : Glen Hansard et Markéta Irglová

Notre-Dame de Paris

5 au 16 septembre 2018 au Théâtre St-Denis

La dernière mouture de ce spectacle culte dans l'univers des comédies musicales francophones débarque à Montréal à la fin de l'été 2018 après avoir à nouveau rencontré le succès en France ces derniers mois (lire notre critique). Le retour au Québec de cette célèbre pièce signée Luc Plamondon et Richard Cocciante coïncide d'ailleurs avec son 20e anniversaire !

De Luc Plamondon (livret et paroles) et Richard Cocciante (musique), d'après l'œuvre de Victor Hugo.

Comme chaque année, ce calendrier provisoire risque de s'étoffer avec des annonces plus tardives. Notons également que le spectacle Décembre sera de retour au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour une 15e saison consécutive à compter du 14 décembre 2017 !