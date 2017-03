Déjà présenté dans le sud-ouest en octobre dernier, le spectacle musical "Fort Bien Très Loin" est de retour pour une représentation exceptionnelle dans la région toulousaine avant de débarquer en Avignon cet été.



Une création originale



Après avoir joué à deux reprises en Octobre dernier à Villeneuve-Tolosane, la création "Made in France" de Sonia Kiang et Olivier Maraval revient dans le sud pour enchanter les plus jeunes et leurs parents. En plus d'avoir écrit et composé le spectacle, ils seront également sur scène pour interpréter leurs personnages. Une jolie prouesse !



Vous embarquerez dans le royaume de Fort Bien Très Loin avec un vilain roi (Jean Le Maléfique) voulant s'assurer une gloire éternelle en effaçant tous les héros des autres contes. A travers une aventure au rythme endiablé vous retrouverez un Petit Poucet des temps modernes, une Alice égarée de son pays des merveilles, un Merlin enchanteur à ses heures, un lapin "so british" et un Capitaine Croche-Pied qui rêve de chanter à Broadway.

Nous pouvons déjà vous dire le spectacle sera à l'affiche du festival Off d'Avignon au mois de juillet 2017 en espérant le voir débarquer dans d'autres villes à l'avenir.

Retrouvez la bande-annonce du spectacle " Fort Bien Très Loin"