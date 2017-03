C'est au mois de mai que les membres du groupe amateur International Players présenteront une version originale du classique de la comédie musicale Annie pour cinq représentations seulement !



Le monde entier au service de la musique

Depuis 1981, ce groupe d'amateurs de toutes nationalités présentent des pièces de théâtre ou des comédies musicales en version originale en région parisienne. Allemands, Canadiens, Suédois, Australiens, Américains et bien d'autres se sont tous réunis autour d'une même passion : le spectacle vivant. A l'image de l'association AMT, beaucoup de ces membres travaillent en journée mais répètent le soir en semaine ou le week-end pour pouvoir vivre leur passion jusqu'au bout. Après avoir proposé La Famille Addams l'année dernière et des œuvres plus ou moins connues les années précédentes, ils sont de retour en 2017 pour nous raconter l'histoire de l'orpheline rousse la plus célèbre de Broadway : Annie.



"It's the Hard-Knock Life"

Créée il y a plus de 40 ans et inspirée de la bande dessinée "Little Orphan Annie" , Annie a remporté 7 Tony Awards dont le prestigieux Meilleure Comédie Musicale en 1977 mais également Meilleur Revival en 1997. On suit l'histoire de la jeune orpheline qui croise le chemin d'un milliardaire qui souhaite l'adopter et la sortir du terrible orphelinat de Miss Hannigan. Alors qu'elle rêve retrouver ses parents biologiques, des truands vont tenter de se jouer d'elle.

Grâce à une partition iconique avec les inoubliables "Tomorow", "Maybe", "N.Y.C" ou encore "It's The Hard-Knock Life", Annie est un classique qu'il est toujours bon de découvrir et encore mieux dans sa version originale. Rendez-vous en région parisienne à la fin du mois de mai pour aller applaudir cette troupe internationale de passionnés de comédies musicales.

Découvrez des extraits des précédentes productions des International Players