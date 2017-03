Les Coquettes à la conquête de l’Olympia sortent leur premier EP

On ne les arrête plus ! Reines du Grand-Point Virgule jusqu'au 1er juillet, Les Coquettes réaliseront prochainement leur rêve en s'affichant en lettres rouges sur la façade d'une des salles les plus mythiques de Paris : l'Olympia.

La loi des Coquettes

Elles sont talentueuses, charismatiques et pleines de charmes. Les Coquettes nous avaient conquis avec leur revue musicale des plus originales l'année dernière et continueront d'enchanter le public parisien au Grand-Point Virgule jusqu'au début de l'été. Mais la grande nouvelle est qu'elles vont enfin proposer leur spectacle à elles sur la scène de l'Olympia (qu'elles avaient déjà foulé lors de premières parties). Comme elles le disent dans leur spectacle, avoir son nom en lettres rouges sur cette avenue mythique est une consécration et cela ne sera plus un rêve le 2 juin 2017.