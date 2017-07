Hello, Broadway ! retrace l’avènement et l’évolution de la comédie musicale, de Show Boat en 1927 à l’âge d’or des années 1950, toutes les périodes phares sont détaillées et expliquées de façon ludique. Composé de quatorze chapitres, l’ouvrage nous présente les personnalités, les spectacles, les faits historiques et les anecdotes qui ont façonné la légende de Broadway.

Le livre se parcourt de manière chronologique. Le voyage débute des origines de la comédie musicale à nos jours pour amener le lecteur à comprendre comment, en cent cinquante ans, Broadway s'est construit. Hello, Broadway ! ne se destine pas uniquement aux spécialistes, il constitue également une excellente approche pour tous les lecteurs désireux d’en apprendre davantage sur ce lieu extraordinaire qui fascine et ne cesse de faire rêver.

Il faudra pourtant patienter encore quatre "petits" mois pour pouvoir se procurer ce bel ouvrage !