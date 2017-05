“It Takes Two” vous dévoile son top 10 des Divas de Broadway

Après nous avoir fait languir plus de trois longs mois, notre duo de boulangers experts en comédies musicales revient avec une nouvelle vidéo.

Ils ne nous avaient pas régalés de recettes depuis octobre dernier et pour démarrer 2017 comme il se doit, les deux energumènes de la chaîne youtube "It Takes Two" offrent leur top 10 des Divas de Broadway. D'après quatre ingrédients nécessaires (ou presque), pour être considérée comme une Diva, préparez-vous à dix minutes d'extraits de numéros de comédies musicales interprétés par ces grands noms de la comédie musicale.

Et comme ils font bien les choses, en plus des extraits et des noms du top, des petites anecdotes et détails de la vie de ces Divas ou des comédies musicales qui leur ont valu l'étiquette sont énoncés tout le long de la vidéo. Comme pour laisser pleinement place à ces monuments du genre, Malaika Lacy et Romain Lambert sont en voix off, mais on espère revoir leurs bouilles faire de la pâte à pain très vite.

Est-ce que vos divas préférées sont dans leur top? Regardez ça tout de suite :