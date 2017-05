La Bortch Compagnie, née dans la ville du Havre, présentera sa nouvelle création les 3 et 4 mars : une comédie musicale originale inspirée de la vie et de l’œuvre du pianiste et compositeur Burt Bacharach.

Un des grands compositeurs des années 60

On ne connaît pas forcément son nom… mais tout le monde connaît au moins une chanson écrite par Burt Bacharach. L’auteur à succès a parmi ses dizaines d’albums et de chansons plusieurs succès internationaux qui ont été repris par de très nombreux artistes. Ses succès plus connus sont sans doute les tubes Walk On By ou encore I Say A Little Prayer For You interprétés par Dionne Warwick, ou bien The Look Of Love interprété par Dusty Springfield et composée pour le film Casino Royale. Mais la liste ne s’arrête pas là et on peut dire que les succès se sont enchaînés pour le compositeur.

La Bortch Compagnie, une jeune compagnie de théâtre havraise qui ne manque pas d’idées

Matthieu Zolnierowski, fondateur de la compagnie, est aussi un passionné de comédie musicale. En 2012, lui et sa compagnie avaient déjà fait l’adaptation française de la comédie musicale Promises Promises pour la saison culturelle du Havre. Son goût pour la comédie musicale, et pour la période des années 60 l’ont poussé à créer un spectacle autour des chansons de Burt Bacharach. Pour se plonger encore plus dans les années 60, il utilise le livret du film "Quoi de neuf, Pussycat ?" de Clive Donner dont le scénario était écrit par Woody Allen. Le tout réalise une création avec 22 chansons du compositeur, interprétées par 8 chanteurs et musiciens.

Quoi de neuf Mr. Burt ? - Théâtre du Manteau d'Arlequin - Le Havre

Création : Olivier Nicolle et Matthieu Zolnierowski

Avec : Emma Stephenson, Elise Goument, Pascale Fanutza, François Jean, Olivier Nicolle, Matthieu Zolnierowski

Piano : Emma Stephenson ; Clarinette : Elise Derivière ; Contrebasse : Sylvain Malavieille