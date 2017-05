Cette dernière fait une nouvelle fois partie de l’aventure puisqu’elle interprétera un titre inédit diffusé au générique. Cette chanson, écrite par Alan Menken et Tim Rice, est intitulée en anglais "How Does a Moment Last Forever", une information annoncée par la chanteuse sur son compte twitter.

Nous voici maintenant à moins d’un mois de la sortie du film le plus attendu de ce printemps. En attendant, rendez-vous très vite pour plus d’informations sur les voix françaises qui doubleront Belle, la Bête, Gaston et tous les autres !