Présenté pour la première fois en France à la Cigale en 2011, le "dirty dancing à la cubaine" s'offre cette année le Palais des Sports de Paris et une nouvelle tournée à travers l'hexagone.

Jeune, belle, naturellement sensuelle, Ayala a la danse dans le sang et des rêves plein la tête. Mais la Havane, décor de toutes ses ambitions, semble bien loin de la plantation de tabac où elle vit modestement avec ses parents paysans.

Un jour pourtant, la jeune femme quitte sa famille et débarque, seule, dans la grande ville, à la recherche du mythique club "Soy de Cuba"…



Rumba, salsa, cha-cha, mambo... ça va danser !

Plus d'un demi-million de spectateurs ont déjà vu Soy de Cuba en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne...). Ce spectacle qui mêle danse et musique sera à l'affiche les 19 et 20 mai 2017 au Palais des Sports, puis en tournée en France.



Découvrez en vidéo un reportage tourné par M6 à Cuba le mois dernier sur "Soy de Cuba" :