“Judy, Barbra et moi” à l’Essaïon du 26 janvier au 4 mars

"La finance, c'est un métier de requins. La comédie musicale aussi (sauf que tu gagnes 10 fois moins bien ta vie)". Comme de nombreux artistes, Laetitia Ayrès (Les Misérables à Lausanne) a dû faire un choix après ses études à Sciences Po et suivi la voie du coeur avec les comédies musicales.

Passionnée de Judy Garland, Barbra Streisand et bien d'autres, elle nous fait découvrir à travers un "stand-up récital" son vécu et ses interprétations de grands morceaux de la comédie musicale américaine. Au programme : des anecdotes, des faits réels, des situations proches de l'absurde...et des moments d'interprétation au piano-voix avec, entre autres : The Sound of Music, West Side Story, Follies, Sweeney Todd...

Avec Samuel Sené ou Jeyran Ghiaee au piano

Judy, Barbra et moi sera à l'affiche du théâtre Essaïon à Paris les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Si l'on se base sur la qualité du précédent spectacle de Laetitia Ayrès, Broadway Baby, celui-ci vaudra sans doute le détour pour tout amateur de comédies musicales et curieux d'en savoir plus sur les coulisses du show-business !