Et si votre vie était une comédie musicale ? Pour de vrai, pas juste dans votre tête. Mais que vous ne saviez pas chanter. C'est le cas de Lorraine.



Pendant une vingtaine de minute, Lorraine vous emportera dans sa vie de comédie musicale, où elle se trouve bloquée par le fait qu'elle ne sait pas chanter.

Anna Marmiesse, "musidramienne", s'est entourée de quelques talents de Musidrama pour la réalisation de son court-métrage. En effet, sur la pellicule vous retrouverez Quentin Bruno (Next Thing You Know ; The West Siders) aux côtés d'Inda Hair qui interprète le rôle principal. Et Amélie Foubert (En Tournée ; Flop) en a créé les chorégraphies.

Si vous êtes un oiseau de nuit, la chaîne France 2 diffusera ce court-métrage pendant l'émission "Histoires Courtes" cette nuit à 1h du matin.

Lorraine ne sait pas chanter, d'Anna Marmiesse



Lundi à 1h

Sur France 2

Avec : India Hair (Lorraine), Quentin Bruno (Franck), Nicole Dogué (la thérapeute), Hélène Kuhn (Rachel), Sophie Thévenard (la percussionniste), Guillaume Pillot (le visiteur), Oleguer Preto Torrent (le serveur), Laure Barbotte (la serveuse).