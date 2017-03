A partir du 8 octobre, partez à la rencontre du "petit d’Homme" Mowgli et de tous les personnages inoubliables du célèbre conte de Rudyard Kipling, Bagheera, Baloo, Kaa et le terrible Sherkan...

Mis en musique par Raphael Sanchez (Le Roi Lion, Chicago), vous redécouvrirez les aventures du jeune Mowgli à travers une jungle aussi luxuriante qu’inquiétante… Au fil de ses rencontres et des défis qu’il devra relever, il apprendra l’importance de la nature qui l’entoure et du respect de l’autre. Ce conte musical, véritable voyage initiatique à travers la faune et la flore indienne, est une belle idée de sortie à prévoir en famille pour cet automne 2017.

Faisant partie intégrante de la culture populaire, l’histoire du "Livre de la Jungle" doit notamment sa notoriété aux studios Disney. Ils adaptèrent le récit en dessin animé en 1967 et en firent un film en 2016, prenant cependant beaucoup de libertés envers le conte d’origine.

Le Livre de la Jungle , d'Ely Grimaldi et Igor De Chaille

Du dimanche 8 octobre 2017 au vendredi 2 mars 2018

Au théâtre des Variétés,

7 boulevard Montmartre, Paris 75002

Metteur en scène : Ned Grujic ; Chorégraphe: Julia Ledl