Les nominations pour le Molière du spectacle musical

Ce matin, les nominations pour la 29ème cérémonie des Molières ont été annoncé. Petit coup d’œil sur les nommés dans la catégorie du meilleur spectacle musical.

Les nommés sont...

- Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand, d'Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos, mise en scène de Marc Pistolesi, Théâtre de la Gaîté Montparnasse (actuellement au Théâtre Tristan Bernard).

- Les Sea Girls, d'Agnès Pat', Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon, mise en scène de Philippe Nicole, Cabaret de la Nouvelle Eve.

- Oliver Twist - Le musical, de Shay Allon et Christopher Delarue, mise en scène Ladislas Chollat, Salle Gaveau.

- Traviata, de Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla d'après l'opéra de Guiseppe Verdi, mise en scène de Benjamin Lazar, Théâtre des Bouffes du Nord.

Encore une fois il s'agit d'une sélection éclectiques couvrant un large spectre du spectacle musical français, allant de la comédie musicale de style Broadway à la revue en passant par l'opéra revisité. Qui succédera à Les Fiancés de Loches, le spectacle qui a remporté ce prix lors de la précédente édition ?

La cérémonie se tiendra le 29 mai prochain aux Folies Bergères sous la houlette de Nicolas Bedos (actuellement à l'affiche du film Monsieur & Madame Adelman). Vous pouvez trouver les nominations complètes sur le site officiel de la cérémonie. Edmond d'Alexis Michalik et Les Damnés mis en scène par Ivo van Hove partent favoris avec sept nominations chacun. À vos pronostics !