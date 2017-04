Elles sont cinq chanteuses lyriques à la personnalité forte et aux voix exceptionnelles. Découvrez D.I.V.A, une façon de redécouvrir l'opéra pour le rendre ludique et accessible à tous.



"Déesses Irrésistibles, Vives et Amoureuses"



Le projet D.I.V.A est venu de l'idée de deux chanteuses lyriques : Flore Philis et Marie Menand. Elles rêvaient de faire découvrir l'opéra aux plus grand nombre avec un concept déjanté et innovant. C'est en rencontrant la metteuse en scène Manon Savary que leur rêve a pu devenir réalité. Il faudra réunir 5 chanteuses pouvant interpréter cinq rôles : la Peureuse, la Bêcheuse, la Décalée, la Coléreuse et la Diva Ultime. Ajoutez à ceci des maquillages extravagants, des costumes délirants et une scénographie aussi moderne que rythmée et vous aurez la recette d'un spectacle prometteur.