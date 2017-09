La distribution du spectacle “Les aventures de Tom Sawyer” dévoilée

Avant des débuts programmés à partir du 17 février 2018 sur la scène du Théâtre Mogador, le musical Les aventures de Tom Sawyer lève le voile sur les huit artistes de la troupe.

Produite par Double D Productions (Hansel et Gretel ; La Petite fille aux allumettes) sur une musique composée par Julien Salvia et un livret signé Ludovic-Alexandre Vidal, la comédie musicale familiale Les aventures de Tom Sawyer se penchera sur la vie du héros de fiction né sous la plume de Mark Twain en 1876, Tom Sawyer, jeune orphelin épris de liberté qui dans sa quête initiatique croisera sur sa route des personnages tels que Huckleberry Finn et Joe l'indien.

A noter que le tandem Salvia & Vidal est assez familier de l'univers de l'auteur Mark Twain, puisqu'il avait déjà donné vie en 2007 au roman Le Prince et le Pauvre dans un spectacle qui avait notamment reçu le Marius 2008 de la meilleure comédie musicale jeune public à Paris.

Qui pour rejoindre les bords du Mississippi ?

A l'occasion du début des répétitions du spectacle cette semaine, la distribution de Tom Sawyer – le Musical a été intégralement révélée. Ainsi, on retrouvera sur la scène du Théâtre Mogador Jimmy Costa-Savelli (Tobie et Sara) pour camper le célèbre Tom Sawyer, Olivia Masseron dans la peau de Sid Sawyer, Harry Hamaoui en Huckleberry Finn, Antoine Beauraing et Megan Bonsard (Kid Manoir – la Malédiction du Pharaon) pour interpréter respectivement le Juge Thatcher et Becky Thatcher, Vincent Escure sous les traits de Muff Potter, Joseph Laurent dans le costume de Joe l'indien, Bastien Gabriel dans celui du Professeur Dobbins, et enfin Marion Préïté (Next thing you know) dans le rôle de Tante Polly.

Pour embarquer direction le fleuve Mississippi, rendez-vous à partir du 17 février 2018 !

Les Aventures de Tom Sawyer, de Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal



A partir du 17 février 2018 au Théâtre Mogador

25 Rue de Mogador, 75009 Paris

Musique : Julien Salvia ; Livret et paroles : Ludovic-Alexandre Vidal ; Mise en scène : David Rozen

Avec : Jimmy Costa-Savelli, Olivia Masseron, Harry Hamaoui, Antoine Beauraing, Megan Bonsard, Vincent Escure, Joseph Laurent, Bastien Gabriel et Marion Préïté.