Savant mélange entre humour, émotion et sensualité, Louise Weber dite La Goulue réussit le pari de nous plonger dans l'intimité de la danseuse la plus sulfureuse de la Belle Époque. Après un parcours applaudi au Festival Off d'Avignon cet été, le spectacle revient à la rentrée à Paris.

C'était pour nous un coup de cœur lors de sa première exploitation au Théâtre de l'Essaion. Louise Weber dite La Goulue est une comédie musicale qui ne vous laisse pas indifférent avec une éptante Delphine Grandsart (Cabaret - Le musical ; Mozart l'Opéra Rock) qui nous immerge dans la vie de La Goulue avec ses succès au Moulin Rouge, ses déboires financiers et autres problèmes d'alcool.

Si vous l'aviez manqué à Paris puis au Festival Off d'Avignon 2017, vous aurez l'occasion d'aller découvrir ce spectacle rythmé et émouvant au Théâtre de la Contrescarpe à partir du 10 septembre jusqu'au 31 décembre.

Crédit photo © Nelly Vigourel

Découvrez le teaser du spectacle "Louise Weber dite La Goulue"