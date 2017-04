“Le Studio fait son show” le 21/04 avec Loaï Rahman et Théa Anceau

Après une édition 2016 plutôt bien réussie, le Studio International propose de nouveau "Le Studio fait son show" avec des artistes de choix à l'affiche.

Comme tous les ans, cette soirée pleine de numéros exclusifs met en valeur des élèves de la formation professionnelle du Studio International ainsi que d'anciens élèves lors d'un événement organisé à Paris au Théâtre Le Passage Vers les Etoiles. Ce vendredi 21 avril à 21h30, ce sont Loaï Rahman ( Aladin, faites un voeu ; Next Thing You Know) et Théa Anceau ( Oliver Twist-Le Musical) qui interpréteront quelques titres surprises, avec également la présence annoncée du parrain de l'école, Merwan Rim ( Les Dix Commandements ).