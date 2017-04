De tous les copains de la bande, c’est avec Francis que Paul a le plus d’affinités. Personnage drôle et cultivé, il a pour seule devise "De quoi qu’il s’agisse, je suis contre !". Francis sera interprété par Jules Grison (Roméo et Juliette tournée en Asie et tournée Aznavour, le Spectacle). Enfin, pour compléter la distribution des jeunes héros de ce prochain spectacle musical, deux autres artistes ont également rejoint la troupe.

Margaux Maillet (Les malheurs de Sophie ; Hairspray) sera Martine, la plus jeune et la plus spontanée du groupe. Espiègle et délurée, Martine est aussi la petite amie de Francis. Quant à Xavier V.Combs (Hair , 2010 et 2012), il interprétera le rôle de Jimi, un jeune homme engagé. Un peu voyou, mais surtout poète, c’est avec la musique qu’il défend la cause de ses condisciples.