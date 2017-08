“Un Été 44” fait son retour cet automne aux Folies Bergère

Après 5 mois passés au Comedia, la troupe de Valéry Zeitoun s'apprête à entamer une seconde saison dans une plus grande salle, aux Folies Bergère. La comédie musicale retrace le destin de trois jeunes filles, Yvonne, Rose-Marie et Solange dont l'existence va se trouver bouleversée par l'Histoire. Du 6 juin 1944 jusqu'à la Libération de Paris, des caves de Caen sous les bombes aux lampions de la Capitale en fête, elles vont se découvrir au cours d'un voyage qui changera leur vie.

La même troupe d'artistes, composée d'Alice Raucoules, Philippe Krier (respectivement finaliste de la saison 8 et 9 de "Star Academy"), Barbara Pravi, Sarah-Lane Roberts, Nicolas Laurent et Tomislav Matosin, défendra à nouveau les chansons phares du spectacle telles que "Passer la nuit", "Le monde n'est jamais assez grand" ou encore "Seulement connu de Dieu". Toutes ont été écrites par une quinzaine d'auteurs compositeurs dont Jean-Jacques Goldman, Alain Chamfort et Maxime Le Forestier.