Après avoir séduit le public suisse, le musical signé Stéphane Métro Guillaume Tell, la nation en héritage part à la conquête de Paris et des Folies Bergère où le spectacle se jouera les 17 et 18 novembre prochains.

Une aura de mystère a toujours plané au-dessus de de Guillaume Tell. Entre mythe, légende et réalité, on s'y perd un peu et c'est peut-être en partie pour cette raison que le héros de l'indépendance suisse fascine autant. Cela, l'auteur, compositeur et metteur en scène Stéphane Métro (Silence, action... ; 1939), qui a également fait ses preuves en tant qu'interprète dans des spectacles tels que Roméo & Juliette ou encore Le Bal des vampires, l'a bien compris : au printemps dernier, aux côtés de l'association AscenDanse Production, il a décidé de mettre Guillaume Tell au centre d'une comédie musicale qui s'est jouée pendant quelques dates au sein-même du berceau du célèbre personnage, en Suisse, au théâtre du Martolet.

De la Suisse à Paris

Bonne nouvelle pour le public français qui a suivi de loin la création du spectacle : les 17 et 18 novembre 2017, Guillaume Tell, la nation en héritage sera à l'affiche de la mythique salle parisienne des Folies Bergère avant un possible départ en tournée dans toute la France. Le public parisien pourra ainsi également découvrir l'histoire de Guillaume Tell, à qui le perfide Gessler aurait ordonné un jour de tirer un carreau d'arbalète dans une pomme disposée sur la tête de son propre fils, Walter. Les autres personnages qui ont gravité autour de ce héros helvète épris de liberté sont également mis à l'honneur dans le spectacle.

Une distribution en partie renouvelée

Bien qu'ayant fait leurs preuves sur les planches suisses, les membres de la troupe originale qui souhaitaient renouveler l'expérience aux Folies Bergère ont dû à nouveau passer des auditions à Paris. Résultat, on retrouvera quelques membres de la distribution d'origine – le chanteur portugais Nuno Resende (Adam et Eve, la seconde chance ; Mozart l'Opéra Rock) dans la peau du légendaire Guillaume Tell, aux côtés notamment de Baptiste Udriot dans le rôle de Reto, le bras droit de Gessler, et de Christelle Riesle dans celui de Liesa Tell –, ainsi que des nouvelles têtes : Bastien Jacquemart (Miss Carpenter ; Aladin, faites un voeu) qui incarnera Lukas Gessler, Candice Parise (Le Magicien d'Oz ; Holiday on Ice), qui interprétera Cacilia Schmidt, Ana Ka (Le Bal des vampires ; Priscilla, folle du désert) dans le rôle de Heidi Schmidt, ou encore les jeunes Benjamin Maytraud (Timéo) et Charlie Loiselier (1789, les amants de la Bastille), qui joueront respectivement les rôles de Walter Tell et de Charlyne Schmidt.

Pour voir si Guillaume Tell parviendra vraiment à viser le public parisien en plein cœur, rendez-vous les 17 et 18 novembre aux Folies Bergère !

Réserver

Guillaume Tell, la nation en héritage

Aux Folies Bergère à Paris les 17 et 18 novembre 2017, puis en tournée.

Livret, musique, et mise en scène de Stéphane Métro ; Chorégraphies de Martin Matthias Ysebaert

Avec : Nuno Resende, Candice Parise, Ana K, Baptiste Udriot, Christelle Riesle, Benjamin Maytraud, Charlie Loiselier, Bastien Jacquemart, Romain Fructuoso