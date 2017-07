Un an après avoir fait monter la températures aux Folies Bergère, le très coquin Ohlala est de retour pour une soirée seulement au Palais des Sports de Paris.

"You give me fever..."

A mi-chemin entre revue sensuelle et cirque osé, Ohlala nous avait séduit l'année dernière grâce à ses numéros variés et originaux dans une ambiance tantôt feutrée et délicate ou alors complètement psychédélique. Avec l'aide d'Aurore Delplace (Love Circus ; Cendrillon), des chansons venaient mettre en relief les prouesses acrobatiques des artistes grâce également à la présence de deux musiciens "live" ce qui n'est pas négligeable de nos jours. On ne sait pas encore si la chanteuse redonnera de la voix pour cette date unique où si une autre artiste entrera dans la robe du cygne à deux visages.

Entre effeuillages délicats, danses fluorescentes, acrobaties aériennes et d'autre surprises de tailles, Ohlala touche à tout et navigue de numéros en numéros à l'image d'un cirque dynamique et explosif. Seuls les numéros participatifs viennent ralentir le rythme mais espérons qu'ils seront corrigés sur cette représentation unique.