27 Saville vous présente en showcase ses deux prochains spectacles le 24 janvier

La compagnie 27 Saville organise une soirée au Théâtre de Ménilmontant pour présenter ses projets et vous proposer un petit jeu.

27 Saville est une association qui cherche à promouvoir la comédie musicale musicale. L'année dernière ils avaient créé le spectacle 10 Tonys, s'inspirant des célèbres Tony Awards qui récompensent la comédie musicale (et le théâtre) de Broadway. Cette année, la compagnie a choisi de reprendre deux spectacles d'Outre-Atlantique : The Wild Party d'Andrew Lippa en avril 2017 et How To Succeed In Business Without Really Trying de Franck Loasser pour le mois de juin 2017.



Pour permettre au public de découvrir un petit aperçu de ces deux spectacles, la compagnie 27 Saville s'installera au Théâtre de Menilmontant le 24 janvier prochain avec une Broadway Night. Au programme de cette soirée, une dizaine d'extraits de ces oeuvres, puis pour se détendre, un petit quizz spécial comédie musicale suivra.

Broadway Night 2 , par la compagnie 27 Saville



Le 24 janvier 2017

Au Théâtre de Ménilmontant

15 rue du retrait - 75020 Paris

Mise en scène : Corentin Boisgard, Chloé Chevé-Melzer, Nicole Smashnuk, Jessica Capon et Mathieu Ouvrard.