Concert à deux pianos “De Moscou à Broadway” le 26 février à Paris

Qui sont les "Amateurs Virtuoses" ? Des pianistes internationaux, professionnels et amateurs, rassemblés dans le cadre d'un Festival international de musique.

Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de piano mettra cette fois à l'honneur la comédie musicale et le ballet dans un concert intitulé De Moscou à Broadway.

Rendez-vous le 26 février au Studio du Regard du Cygne pour découvrir 9 pianistes d'exception interpréter des oeuvres du répertoire à deux pianos, à savoir :

- Tchaikovsky / Economou : Casse Noisette, par Hannah Moatti et Olivier Dupont

- Prokofiev : Cendrillon (extraits), par Sophie Angot et Mikhail Dubov

- Khatchaturian : Valse de la suite Mascarade par Mikhail Dubov et Polina Rendak

- Gershwin : Porgy and Bess, par Julien Kurtz et Julien Lombardo

- Gershwin : Rhapsody in blue, par Xavier Aymonod et Julien Kurtz

- Bernstein : West Side Story, par Thierry Goldwaser et Xavier Aymonod

À l'origine réservé exclusivement à des pianistes non-professionnels, le Festival oeuvre depuis quelques années au rapprochement entre professionnels et amateurs, via des concerts à deux pianos et des masterclass. Un événement à ne pas manquer !

De Moscou à Broadway, du ballet à la comédie musicale

Concert à deux pianos dans le cadre du Festival Les Amateurs Virtuoses !

Le dimanche 26 février 2017 au Regard du Cygne

210 rue de belleville

75019 Paris

Billets >> ici

Avec : Xavier Aymonod, Sophie Angot, Mikhail Dubov, Olivier Dupont, Thierry Goldwaser, Julien Kurtz, Julien Lombardo, Hannah Moatti