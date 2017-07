Coup de cœur Avignon 2017 : « Chats Noirs Souris Blanches »

La pièce est une vraie réussite en tout point. Le livret traite avec intensité de l’esclavage à une période où les questionnements des hommes blancs sont à leur paroxysme parfois dans une même famille. Les relations développées entre blancs et noirs à travers ces cinq personnages disent tout ce qu’il faut des enjeux et des aspects humains de ces questions fondamentales. Pour autant, l’écriture ne sombre jamais dans le pathos, et nous fait même parfois rire et sourire. La musique, chantée entièrement a capella apporte tout ce qu'il faut d'émotions. Inspirée des negro spirituals chantés par les esclaves des plantations de coton, ces negro spirituals ont été écrits par Gérôme Gallo, et les paroles en français permettent pour une fois de remettre en perspective ce style musical dans la langue du livret de la pièce.

Vous l’aurez compris, nous avons été totalement conquis par ce spectacle émouvant, formidablement bien écrit et interprété et auquel on souhaite un très bel avenir.

Chats Noirs Souris Blanches

Actuellement au Festival Off d'Avignon

Au Théâtre Buffon

Tous les jours à 19h55 jusqu'au 30 juillet

Livret : Olivier Maille ; Musique : Gérôme Gallo

Avec : Yves Letzelter, Nicolas Soulié, Virgile M'Fouilou, Florent Chesné, Geraude Ayeva Derman