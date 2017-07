Une collaboration franco-britannique

Le livret est de Marie-Céline Lachaud, auteur et interprète qui a à son actif plusieurs comédies musicales, pièces de théâtre, livres et chansons. La partition, qui évoque par moment Michel Legrand et Stephen Sondheim, est signée Nicholas Sckilbeck, plus connu pour sa carrière de directeur musical, il occupe actuellement ce poste sur Charlie and the Chocolate Factory à Broadway. Ici le directeur musical est Karim Medjebeur qui joue également du piano pendant le spectacle.

Les représentations débutent aujourd'hui au Festival Off d'Avignon au Nouveau Ring, tous les jours à 13h20 (sauf les lundis), et ce jusqu'au 30 juillet.

Quand la guerre sera finie , de Marie-Céline Lachaud et Nicholas Skilbeck

Le Nouveau Ring

Impasse Trial, 84000 Avignon

Du 7 au 30 juillet 2017 à 13h20 (Relâche les lundis)

Direction musicale : Karim Medjebeur ; Mise en scène / Création lumières : Christophe Luthringer ; Scénographie et costumes : Charlotte Villermet ; Assistante mise en scène : Sophie Tirouflet.

Avec : Marie Oppert (Lucile), Arnaud Denissel (Fanfan), Cloé Horry (Norah), Sophie Delmas (Nini), Matthieu Brugot (Étienne), Édouard Thiebaut (Rupert/Celestin), Julien Mior (Gilbert/Maurice) et Olivier Ruidavet (Gaby/André).