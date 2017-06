Pour son spectacle de fin d'année, l'ECM de Paris (École de Comédie Muiscale) dirigée par Ned Grujic présentait les 25 et 26 juin une production de La Mélodie du Bonheur avec 40 artistes et un orchestre live.

Après Le Prince et le Pauvre, Oliver Twist ou encore Un Violon sur le Toit, les futurs professionnels de l'ECM de Paris (avec des élèves de deuxième et troisième années dans les rôles principaux et ceux de première année dans l'ensemble) ont eu l'opportunité de montrer les résultats de leur apprentissage lors de deux représentations de La Mélodie du Bonheur au Théâtre des Variétés. Dans une chaleur étouffante, la distribution A du 25 juin s'est démenée pour offrir un spectacle de qualité mis en scène par Ned Grujic (La Famille Addams).

Grâce à l'orchestre conduit par Laurent Brack, on en aurait presque oublié qu'il ne s'agissait ici "que" d'une comédie musicale jouée avec des jeunes artistes en devenir. Il faut dire qu'ils sont bien entourés par le corps professoral de l'ECM de Paris, avec parmi les enseignants des artistes confirmés comme Christine Bonnard (Les Fiancés de Loche ; Non, je ne danse pas !), Vanessa Cailhol (Cats ; Le Porteur d'Histoire) ou encore David Alexis (Priscilla, Folle du Désert ; Oliver Twist).

Une version française fidèle au spectacle de Broadway

Contrairement au célèbre film avec Julie Andrews, l'adaptation scénique de l'ECM respecte bien l'oeuvre originale de Broadway avec notamment la conservation des chansons des amis du Capitaine Von Trapp, Max Deitweiler la Baronne Elsa (joués par Simon Gallant et Magali Guerrée, bientôt à l'affiche de La Famille Addams au Palace). En deux actes, les quarante jeunes artistes de l'ECM ont emporté le public dans les vallées autrichiennes avec des décors limités mais ingénieux, des costumes efficaces et des entrées/sorties relativement fluides malgré la taille de la scène déjà très occupée par l'orchestre de musiciens.

Lors de notre venue, ce sont Léa Ruhl (Peter Pan et le Pays Imaginaire) et Antoine Bobbera (Le Prince et le Pauvre avec l'ECM au Théâtre Clavel) qui interprétaient les rôles de Maria et du Capitaine Von Trapp, avec sept camarades de leur école pour jouer la tribu d'enfants (en réalité que des filles) du Capitaine Von Trapp. En rien gênant, il y avait de quoi passer une bonne soirée au Théâtre des Variétés avec l'espoir de revoir certains artistes bien vite sur scène dans des productions professionnelles.

La Mélodie du Bonheur

Au Théâtre des Variétés les 25 et 26 juin 2017

7 Boulevard Montmartre, 75002 Paris

Avec 40 jeunes artistes de l'ECM Paris et un orchestre live

Mise en scène : Ned Grujic ; Direction orchestre : Laurent Brack

Avec en distribution A (le 25 juin) : Léa Ruhl (Maria) ; Antoine Bobbera (Capitaine Von Trapp), Magali Guerrée (Baronne Elsa), Simon Gallant (Max Detweiller), Marine Wilhelm (Liesl), Clémence Aubret (Friedrich), Angélique Bonnefoy (Louisa), Sophie Girardon (Kurt), Camille Nourry (Brigitta), Mariette Westphal (Marta), Manon Schunt (Gretl), Chloé Lescs (Frida et une fermière), Charlotte Blondel (Frau Schmidt), Laurine Dalbin (Mère Supérieure), Laura Dupont (Soeur Berthe), Eva Tesiorowski (Soeur Marguerite), Claudia Palleschi (Soeur Sophie), Baptiste Juge (Rolf Gruber), Giliane Béguin (une fermière), Julien Wolf (Her Zeller), Marie Lebours (Frau Zeller), Clément Raffery (Baron Elberfeld et le Prêtre), Leslie Carles (Baronne Elberfeld) et les élèves de 1ère année dans l'ensemble