Critique : “Le Livre de la jungle” au Théâtre des Variétés à Paris

Les vacances de la Toussaint sont le début de saison des spectacles jeune public, et Le Livre de la jungle ne fait pas d'exception. C'est un spectacle assez inégal qui est présenté actuellement au Théâtre des Variétés à Paris.

Une belle esthétique

Nous vous avions présenté les croquis des masques et marionnettes des animaux, très inspirés de ceux que l'on peut voir dans Le Roi Lion, et c'est bien le cas sur scène. Le travail sur les costumes est indéniable, et les décors, bien qu'assez simples transportent le public dans la jungle grâce également aux lumières, de l'eau coule même de la cascade. On retiendra également les scènes de combats bien chorégraphiées et la mise en scène fluide.



Cedric Revollon, dans le personnage de Shere Kan, dégage une énergie sombre, à l'image de Scar dans Le Roi Lion, qui impressionne petits et grands. Les apparitions d'Antoine Lelandais en Roi des singes et Kaa sont également des plus réussies. On regrettera que les interprétations de Tom Almodova (Mowgly) et Terja Diava (Bagheera) ne soient pas aussi remarquées.