C'est avec un sérieux assez impressionnant qu'ils tiennent les personnages délurés et timides pendant l'heure et demi de spectacle. Car revisiter les paroles et les arrangements des chansons ne suffit pas. Ces trois comédiens-chanteurs ont trouvé un équilibre assez bon entre chansons et scènes jouées sur leurs vies dans le froid polaire et leur amour pour la France et ses chansons. Le monologue incompréhensible de Tø redonne du souffle au spectacle qui semble ralentir un peu au milieu.



Ce spectacle est un concentré de second degré, d'humour libidineux et de chansons qui vous fera vous évader dans leur univers décalé.