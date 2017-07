Le Festival d'Avignon Off regorge parfois de bonnes surprises comme Un Toit pour 3, une comédie musicale légère et humoristique.

Caroline et Emma sont amies et colocataires, la cohabitation se passe plutôt bien, jusqu'à ce que débarque Stéphanie, la soeur de Caroline, qui s'est enfuie de son mariage. De là découle des conseils donnés les unes aux autres plus durement à chaque fois, des rires, des cris, des hystéries. Bref, trois femmes aux caractères bien trempés sous un même toit.



Le trio formé par Mélody Lesage (La Fabuleuse histoire de Baltazar), Cécile Mazéas (Dirty Dancing ; Les Erinyes) et Rosy Pollasto (Aladin ; Jeu d'enquête - Le Musical) est explosif. Il n'y a pas de temps mort et les blagues s'enchainent. On regrettera néanmoins que les moments un peu sentimentaux se retrouvent coupés par des sur-jeux pour garder le thème de l'humour.



Les trois filles donnent toute leur énergie sur la scène, y compris dans les chorégraphies des chansons entraînantes qui ponctuent cette pièce tout en gardant le même ton. Avec une mise en scène à vous demander comment elles font pour ne pas se cogner tellement elle est milimétrée, Un toit pour 3 aborde des sujets très communs tout en pensant à créer une histoire et un dénouement.



N'hésitez pas à aller partager leur appartement car même si Un Toit pour 3 c'est déjà petit, il y a bien de la place pour vous.

Un Toit pour 3 , de Benjamin Isel

Jusqu'au 30 juillet 2017 à 18h

Au Grand Petit Théâtre

109 rue de la Carreterie - Avignon

Metteur en Scène : Benjamin Isel assisté par Barbara Lambert ; Coach Vocal : Nicolas D'Armagnac ; Compositrice : Elena Matilda Serna

Avec : Marine Brumant, Marion Cador, Mélody Lesage, Cécile Mazeas, Justine Ogor et Rosy Pollasto