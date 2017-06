“Evita” de retour à Londres en août et septembre 2017

La comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber (Cats ; Le Fantôme de l’Opéra) et Tim Rice (Le Roi Lion ; Aladdin) sera à l’affiche du Phoenix Theatre dans le West End.

Le musical décrit la vie d’Eva Peron, jeune argentine d’origine modeste qui épousa le Président de l’Argentine Juan Peron (président de 1946 à et 1955), choyée par son peuple, et qui mourut à l’âge de 33 ans d’un cancer.

Un autre succès d’Andrew Lloyd Webber

Si le pitch de la pièce ne prédisait pas nécessairement un succès, la musique pop et rock qui en faisait le récit, et les stars interprétant Evita en firent un succès dès sa création dans le West End et à Broadway. En 1978, Elaine Paige interprétait Evita, puis en l’année suivante ce fut Patti LuPone à Broadway, où le musical mis en scène par Harold Prince, remporta sept Tony Awards dont celui de la meilleure comédie musicale. 17 ans plus tard, c’est Madonna qui reprit le fameux rôle dans l’adaptation cinématographique du musical réalisée par Oliver Stone, aux côtés d’Antonio Banderas dans le rôle du Che. C’est notamment grâce à l’interprétation de Madonna, que le titre « Don’t cry for me Argentina » devint un succès planétaire.

Le Phoenix Theatre accueillera cette production de Evita du 28 juillet au 14 octobre 2017, dans laquelle Emma Hatton (Wicked ; We Will Rock You) interprètera le rôle d’Eva Peron.



Evita

Du 28 juillet au 14 octobre 2017

Au Phoenix Theatre à Londres

Musique : Andrew Lloyd Webber ; Paroles : Tim Rice