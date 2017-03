“Flop, le musical” : la bande-annonce du spectacle est en ligne !

L'été dernier, la création d'Alexandre Bonstein, Sinan Bertrand et Patrick Laviosa avait marqué les esprits par son humour trash et son cocktail déjanté d'idées folles. Flop, le musical revient les 26 et 27 mars dans une version revisitée.

Produit pour l'atelier-troupe 2016 de Musidrama, Flop - le musical s'était démarqué par sa qualité et son ingéniosité et nous avions alors espéré le revoir vite sur scène. Ce sera désormais possible avec la programmation de 2 nouvelles représentations à La Générale de Montreuil.

Avec des changements pour améliorer le spectacle



La distribution reste identique qu'en juin 2016. En revanche, un nouveau numéro a été ajouté et l'ensemble a été retravaillé pour rendre le musical plus raccourci, plus efficace.

Jack, l'ombre de WhiteChapel : le prochain spectacle Musidrama

Retenez donc bien les dates car Flop, le musical est un véritable O.V.N.I musical à découvrir et qui mérite largement le détour. Cela met en tout cas la barre haut pour la prochaine production Musidrama qui se jouera début juin par l'atelier-troupe 2017. Il s'agira d'une création de Guillaume Bouchède et Michel Frantz intitulée Jack, l'ombre de Whitechapel. Plus d'informations à suivre prochainement sur MusicalAvenue.fr !

Découvrez la bande-annonce de "Flop, le musical" en avant-goût :