Le verdict est enfin tombé : les Trophées de la Comédie Musicale 2017 ont attribué leurs 16 récompenses dans une cérémonie animée par Anaïs Delva et Andy Cocq au Théâtre Trévise.

Le grand gagnant de la soirée n'est autre qu'Oliver Twist - Le musical, avec six trophées dont le Trophée de la Comédie Musicale, le Trophée de l'Artiste Interprète Féminine (Prisca Demarez, fabuleuse dans le rôle de Nancy), le Trophée de la Révélation Masculine (Nicolas Motet), le Trophée de la Mise en Scène (pour Ladislas Chollat), le Trophée de la Partition (pour Shay Alon et Christopher Delarue) et enfin le Trophée de la Scénographie de comédie musicale (pour Catherine Saint-Sever, Nathalie Cabrol, Emmanuelle Roy, Alban Sauvé et Jean-Daniel Vuillermoz). À noter que David Alexis, qui joue aussi dans le spectacle, a remporté le Trophée de l'Interprète Masculin pour son rôle dans Priscilla, Folle du Désert au Casino de Paris.

La Poupée Sanglante repart avec 2 Trophées d'interprétation

Distinguée dans deux catégories majeures, La Poupée Sanglante tire son épingle du jeu grâce à Alexandre Jérôme (ex-aequo avec Nicolas Motet d'Oliver Twist, le musical) et Charlotte Ruby, tous deux primés dans les catégories des Révélations Féminine et Masculine.

Une soirée marquée par de beaux témoignages et interprétations

Lors de la cérémonie, les présentateurs Anaïs Delva et Andy Cocq ont pu accueillir plusieurs troupes nommées aux Trophées et leur laisser place sur scène pour une séquence "carte blanche", c'est-à-dire avec un morceau de leur choix. Arnaud Léonard a notamment proposé une interprétation du Roi Lion, dans le rôle de Scar, tandis que Charlotte Ruby nous a fait découvrir une chanson inédite en France de "La jeune fille et l'amour" composée par Didier Bailly (La Poupée Sanglante). Les troupes de Priscilla, 31 et Gutenberg! ont également joué le jeu avec des interprétations inédites.

Entre temps, plusieurs autres trophées ont été remis : Trophée du Jeune Public (ex-aequo pour Petit Ours Brun et I Love Perrault), Trophée du Livret (remis à Stéphane Laporte, venu avec une photo de son camarade Gaëtan Borg !), Trophée de la Revue Musicale (Les Franglaises) ou encore le Trophée de la Reprise (Les Fiancés de Loche, venus en nombre pour récupérer leur prix). Malheureusement, la troupe de Saturday Night Fever n'a pas pu venir recueillir son trophée de la chorégraphie, étant en tournée au Canada. Ils ont cependant tenu à enregistrer une vidéo de remerciements qui a été projetée lors de la cérémonie.

Les remettants des Trophées étaient eux bien connus des passionnés de la comédie musicale, parmi eux on retrouvait Cécilia Cara (Grease ; Bonnie and Clyde), Olivier Breitman (Le Roi Lion), Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia (auteurs de Raiponce et le Prince Aventurier et bientôt Les Aventures de Tom Sawyer) ou encore le duo de La Belle et la Bête, Manon Taris et Alexis Loizon.

Deux Trophées d'Honneur remis à Stéphane Corbin et Jean-Luc Choplin



Le Comité des Trophées de la Comédie Musicale a tenu à récompenser deux initiatives non éligibles dans le cadre de la cérémonie. Il s'agit tout d'abord des Funambules, le collectif d'artistes créé par Stéphane Corbin qui lutte contre l'homophobie depuis sa création en textes et en chansons.

L'autre spectacle recevant un Trophée d'Honneur est 42nd Street, joué en anglais au Théâtre du Châtelet, pour la dernière saison de son directeur Jean-Luc Choplin. Les Trophées de la Comédie Musicale lui ont décerné ce prix car les autres catégories ne peuvent concerner que des spectacles au moins partiellement en langue française. Désormais à la tête de la Seine Musicale, ce dernier a fait le déplacement pour recevoir son Trophée d'Honneur et a témoigné très positivement sur l'avenir de la comédie musicale en France. "Trophée d'Honneur, que du bonheur !" a t'il d'ailleurs lancé dans son discours de remerciements !

Et le Trophée du public va à...

Dix comédies musicales étaient en lice pour remporter le Trophée du Public remis par deux très grands passionnés de comédie musicale : Michèle Dufour et Domingo Brun. C'est finalement Résiste, le spectacle de France Gall mis en scène par Ladislas Chollat qui a remporté ce prix. Bravo au public qui s'est rendu sur Internet pour voter pour cette comédie musicale, et bravo aux vainqueurs !

Clap de fin pour l'édition 2017 : qu'attendre de la suite ?

Pour une première édition montée en à peine quatre mois avec une association de bénévoles venus de six entités différentes (Musical Avenue, Kryzensha, Broadway à Paris, Musidrama, Regard en Coulisse... et Patrick Niedo, l'historien des comédies musicales qui est une institution à lui seul !), il va de soi que cette cérémonie des Trophées de la Comédie Musicale est déjà une réussite. Au-delà de l'audience enregistrée le soir de la diffusion de la cérémonie, elle a permis de fédérer un collectif au service d'une cause unique : la promotion de la comédie musicale en France, dans toutes ses formes. Longue vie aux Trophées de la Comédie Musicale et vivement la suite !

Crédit photos : Clément DUBOIS

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des lauréats de ces premiers Trophées de la Comédie Musicale :

Trophée de la Comédie Musicale 31 – Comédie (musicale) Gutenberg ! Le musical Oliver Twist – Le Musical La Poupée Sanglante Priscilla, Folle du Désert – Le spectacle musical



Trophée du Public Aladin – Faites un vœu Les Coquettes Les Dix Commandements Les Franglaises – Le viens-retour Notre-Dame de Paris Résiste Le Rouge et le Noir – L’opéra rock Saturday Night Fever – Le spectacle musical Timéo Les Trois Mousquetaires



Trophée de la Revue Musicale L’Aspiratrice D.I.V.A Les Divalala – Femme Femme Femme Les Franglaises – Le Viens-Retour L'Interlope (cabaret)



Trophée de la Reprise de Comédie Musicale Les Coquettes Les Fiancés de Loches Notre-Dame de Paris La Petite Fille aux Allumettes Résiste



Trophée de la Comédie Musicale Jeune Public Cabaret Grimm I Love Perrault Peppa Pig – Le Grand Splash Petit Ours Brun – Le spectacle ! Les Trois Brigands



Trophée de l'Artiste Interprète Féminine Prisca Demarez • Oliver Twist – Le musical Fanny Fourquez • Saturday Night Fever – Le spectacle musical Amélie Munier • L'Opéra de Quat’Sous Rachel Pignot • Naturellement Belle Valérie Zaccomer • 31 – Comédie (musicale)



Trophée de l'Artiste Interprète Masculin David Alexis • Priscilla, Folle du désert – La comédie musicale Philippe d’Avilla • Gutenberg ! Le musical Alexandre Faitrouni • 31 – Comédie (musicale) Vincent Héden • Love Circus – La comédie musicale Arnaud Léonard • Oliver Twist – Le musical Édouard Thiébaut • La Poupée Sanglante



Trophée de l'Artiste Révélation Féminine Kaïna Blada • Aladin – Faites un vœu ! Camille Favre-Bulle • Le Cabaret Blanche Milena Marinelli • Kiki – Le Montparnasses des Années Folles Charlotte Ruby • La Poupée Sanglante Hiba Tawaji • Notre-Dame de Paris



Trophée de l'Artiste Révélation Masculine Vincent Gilliéron • Alice – La comédie musicale Alexandre Jérôme • La Poupée Sanglante Alexis Mahi • Blanche Neige et moi Nicolas Motet • Oliver Twist – Le musical Sébastien Valter • Gutenberg ! Le musical



Trophée de la Mise en scène de Comédie Musicale Ladislas Chollat • Oliver Twist – Le musical Éric Chantelauze • La Poupée Sanglante Nicolas Guilleminot • Gutenberg ! Le musical Virginie Lemoine • 31 – Comédie (Musicale) Sandrine Molaro & Gilles-Vincent Kapps • L’Écume des Jours



Trophée du Livret de Comédie Musicale Didier Bailly & Éric Chantelauze • La Poupée Sanglante Gaëtan Borg & Stéphane Laporte • 31 – Comédie (Musicale) Scott Brown, Baptiste Delval & Anthony King • Gutenberg ! Le musical Shay Alon & Christopher Delarue • Oliver Twist ! Le musical Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens & Marion Lépine • Les Divalala – Femme Femme Femme



Trophée de la Partition de Comédie Musicale Vincent Baguian, William Rousseau, Sorel & Zazie • Le Rouge et le Noir – L’opéra rock Gaëtan Borg, Stéphane Corbin & Stéphane Laporte • 31 – Comédie (Musicale) Didier Bailly & Éric Chantelauze • La Poupée Sanglante Christopher Delarue & Shay Alon • Oliver Twist – Le musical



Trophée de la Chorégraphie de Comédie Musicale Malik le Nost • Saturday Night Fever – Le spectacle musical Avichai Hacham • Oliver Twist – Le musical Yaman Okur • Les Trois Mousquetaires Jaclyn Spencer • Priscilla, Folle du Désert – La comédie musicale



Trophée de la Scénographie Carmen Arbues Miro, Audrey Borca, Jérôme Ledoux, Emmanuelle Favre, Frédéric Olivier, Raphaël Perrier & Laurent Tissot • Priscilla, Folle du désert – La comédie musicale Carmen Arbues, Audrey Borca, Frédéric Olivier, Raphaël Perrier, Laurent Serousi • Le Rouge et le Noir Éric Beaupré, Caroline Bitu, Laurent Chapot, Séverine Demaret, Peggy Moulaire, Stéfanie Jarre & Jean-Daniel Vuillermoz • Les Choristes – Le spectacle musical Thomas Bellanger, Caroline Bitu, Sabine Leib, Matthieu Patriarca, Stéphane Roy, Cécilia Sebaoun & Régis Vigneron • Saturday Night Fever – Le spectacle musical Nathalie Cabrol, Emmanuelle Roy, Alban Sauvé & Jean-Daniel Vuillermoz • Oliver Twist – Le musical Éric Dumas, Siegrid Petit-Imbert et Véronique Soulier-Nguyen • L’Interlope (Cabaret)



Trophée d’Honneur décerné au spectacle 42nd Street au Théâtre du Châtelet

Trophée d'Honneur décerné au collectif Les Funambules

Pour (re)voir la cérémonie 2017 des Trophées de la Comédie Musicale :