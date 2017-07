“Pitch Perfect 3” au cinéma le 27 décembre 2017

Troisième volet de la franchise, ce nouveau "Pitch Perfect" prévu pour la fin de l'année a prévu de clore la saga sur un tour du monde pas comme les autres.



"One Last Time"



Sorti en France en 2012 sous l'étrange titre " The Hit Girls", le premier "Pitch Perfect" apportait un véritable souffle de fraîcheur dans le monde des films musicaux avec un casting éclectique et talentueux proposant des reprises a cappella surfant sur la fin de la série "Glee". Le film, adapté librement du livre "Pitch Perfect :The Quest for Collegiate A Cappella Glory" de Mickey Rapkin, raconte l'histoire des Bellas, groupe de chanteuses participantes à des compétitions a cappella. On a d'ailleurs pu y suivre les premiers pas de Ben Platt au cinéma avant qu'il ne devienne la star qu'il est aujourd'hui grâce au succès de la comédie musicale Dear Evan Hansen.